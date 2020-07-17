Son dakika haberleri | itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav süreci başlıyor
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Son dakika haberleri | itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav süreci başlıyor

Son dakika gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından liyakat esasına dayalı olarak alınacak itfaiye eri başvuru sonuçları açıklandı.

Son dakika haberleri | itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav süreci başlıyor
17.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:50

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından liyakat esasına dayalı olarak alınacak itfaiye eri başvuru sonuçları açıklandı. Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde mülakata ve fiziksel yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri yayımlanırken, uygulamalı sınav 20-30 Temmuz tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların başvuru sonuçları Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden açıklandı.

İkinci aşamada mülakata ve fiziksel yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan adaylar, 20-30 Temmuz tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda ter dökecek.

"İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği" ile "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" alanlarından mezun olma şartının arandığı itfaiye memuru alımında; meslek lisesi mezunu 100, ön lisans mezunu 200 kişi olmak üzere toplam 300 itfaiye eri istihdam edilecek.

Her gün 130 aday mülakata ve fiziki yeterlilik sınavına girecek

Alınacak itfaiye erlerinin 100'ü lise, 200'ü ise ön lisans mezunları arasından seçilecek. Başvuru sonuçlarına göre toplam bin 310 adayın yarışacağı uygulamalı sınava; itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümü lise mezunu 310, ön lisans mezunu da bin aday katılacak.

Başvurusu sonuçlanan 82 kadın aday ile bin 230 erkek aday, hazırlanan parkurda 10 gün sürecek sözlü ve uygulamalı sınava girecek. Ankara Merkez İtfaiye İstasyonu'nda pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafeyi korumak amacıyla her gün 130 aday sınava alınacak. Adaylar sınav giriş kartlarını www.ankara.bel.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarını girerek temin edebilecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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