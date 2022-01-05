İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇATILARDA 'BUZ SARKITI' MESAİSİ - Haberler
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İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇATILARDA 'BUZ SARKITI' MESAİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Özalp ilçesinde, kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili olurken, itfaiye ekipleri de binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemeye çalışıyor.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'ın Özalp ilçesinde, kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili olurken, itfaiye ekipleri de binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemeye çalışıyor.

Özalp ilçesinde, bir süredir etkili olan kar yağışının durmasından sonra dondurucu soğuk başladı. Çatılarda ise tehlike oluşturan buz sarkıtları meydana geldi. Buz sarkıtlarının temizlenmesi için Özalp Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. İtfaiye ekipleri, çatılardaki sarkıtları kırarak, temizlemeye çalışıyor.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇATILARDA 'BUZ SARKITI' MESAİSİ

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇATILARDA 'BUZ SARKITI' MESAİSİ

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇATILARDA 'BUZ SARKITI' MESAİSİ

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