Son dakika haberleri! İtfaiye ekiplerinden askerlere yangın eğitimi
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Son dakika haberleri! İtfaiye ekiplerinden askerlere yangın eğitimi

Son dakika haberleri! İtfaiye ekiplerinden askerlere yangın eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında yangın eğitimlerine devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında yangın eğitimlerine devam ediyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, vatani görevini Bozüyük Mühimmat Depo Komutanlığı'nda yapmakta olan askerlere yangın ve acil durumlara müdahale eğitimi verildi. Askerlere, yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın sınıfları, orman yangınlarına müdahale konularında ayrıntılı teorik yangın eğitimi verilirken yangına müdahalede en önemli unsurun güvenlik olduğu vurgulandı.

Verilen eğitimlerin ardından yangınlara müdahale ve söndürme tatbikatı yapıldı. Eğitim çalışmasının sonunda ise eğitimini başarıyla tamamlayan askerlere sertifika verileceği öğrenildi. - BİLECİK

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Son dakika haberleri! İtfaiye ekiplerinden askerlere yangın eğitimi
Son dakika haberleri! İtfaiye ekiplerinden askerlere yangın eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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