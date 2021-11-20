Son dakika haberleri: İtfaiye ekipleri yavru köpeği sahiplendi - Haberler
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Son dakika haberleri: İtfaiye ekipleri yavru köpeği sahiplendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri: İtfaiye ekipleri yavru köpeği sahiplendi

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sokakta yarı donmuş halde buldukları yavru köpeği sahiplendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sokakta yarı donmuş halde buldukları yavru köpeği sahiplendi.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye müdürü Ayhan Öcal sokakta buldukları yavru köpeği sahiplenerek itfaiyede büyütmeye başladı.

Ayhan Öcal, "Sabah saatlerinde ekiplerimiz su mazgalları kontrolü yaptıkları sırada çöp konteyneri altında yağan yağmurdan korunurken yarı donmuş bir halde bulduğumuz 7 haftalık yavru köpeği sahiplendi. İtfaiye müdürlüğüne getirdik. Artık bizimle birlikte burada yaşayacak "ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri: İtfaiye ekipleri yavru köpeği sahiplendi

Son dakika haberleri: İtfaiye ekipleri yavru köpeği sahiplendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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