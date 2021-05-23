Son dakika haberleri | İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen köpeği kurtardı
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Son dakika haberleri | İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen köpeği kurtardı

Son dakika haberleri | İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen köpeği kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Manisa'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartmanda oturan bir aile Linda ismini verdikleri köpeklerinin banyo havalandırmasından havalandırma boşluğuna düştüğünü fark etti. Durumu İtfaiye ekiplerine haber veren ailenin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Muradiye ve Sanayi ekipleri yetişti. Bir itfaiye erinin havalandırma boşluğuna girip aldığı ve daireye tırmanarak gerçekleştirdiği kurtarış sonrası oldukça korktuğu gözlenen köpek sahiplerine koştu. Vatandaşlar itfaiyeye alkışlarla teşekkür etti. - MANİSA

Son dakika haberleri | İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen köpeği kurtardı
Son dakika haberleri | İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen köpeği kurtardı
Son dakika haberleri | İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen köpeği kurtardı
Son dakika haberleri | İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen köpeği kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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