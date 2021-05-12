Son dakika haberleri: İtfaiye amirliği binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Son dakika haber: Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde yapımı gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ile Kırkağaç Belediyesi şantiye binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde yapımı gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ile Kırkağaç Belediyesi şantiye binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırkağaç Belediyesi işbirliğinde yapımını gerçekleştirdiği Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği binası ile Kırkağaç Belediyesi şantiye binası inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal da Kırkağaç'a ziyarette bulunarak çalışmaları yerinde inceledi. Projenin İtfaiye Amirliği bölümünde incelemeler yapan Daire Başkanı Gürhan İnal'a şube müdürleri ve itfaiye personelleri eşlik etti. İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği'nin hizmet verdiği binaya da ziyarette bulundu. İtfaiye personelleri ile bir araya gelen Daire Başkanı İnal, tüm itfaiye personeline çalışmalarına kolaylıklar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı