Son dakika haberleri | İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Son dakika haberleri | İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

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Son dakika haberleri | İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika haberine göre İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ifadeler üzerine İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ifadeler üzerine İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İtalya Başbakanının Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında bugün kullandığı kabul edilemez ifadeler üzerine, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi bu akşam derhal Bakanlığımıza çağrılmıştır.

Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Sayın Faruk Kaymakcı tarafından İtalyan Büyükelçi'ye, göreve atamayla gelmiş İtalya Başbakanının, Avrupa'da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini kuvvetle kınadığımız, Türkiye-İtalya dostluğu ve müttefikliğiyle bağdaştıramadığımız bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır.

Büyükelçiye, AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ahiren ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretin protokol düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin misafirperverliğini kimsenin sorgulayamayacağı, ülkemizin AB içindeki anlamsız ve kötü niyetli tartışmalara taraf olmayacağı ve Türkiye-AB olumlu gündemini baltalamaya yönelik çabaları nafile bulduğumuz da bildirilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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