Son dakika haberleri | İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'daki 'casusluk skandalı' ile ilgili olarak 2 Rus diplomatı derhal sınır dışı etme kararı aldıklarını...
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'daki 'casusluk skandalı' ile ilgili olarak 2 Rus diplomatı derhal sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'daki 'casusluk skandalı' ile ilgili olarak 2 Rus diplomatı derhal sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin