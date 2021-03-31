Son dakika haberleri | İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'daki 'casusluk skandalı' ile ilgili olarak 2 Rus diplomatı derhal sınır dışı etme kararı aldıklarını...
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Son dakika haberleri | İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'daki 'casusluk skandalı' ile ilgili olarak 2 Rus diplomatı derhal sınır dışı etme kararı aldıklarını...

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'daki 'casusluk skandalı' ile ilgili olarak 2 Rus diplomatı derhal sınır dışı etme kararı aldıklarını...

Son dakika haberlerine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'daki 'casusluk skandalı' ile ilgili olarak 2 Rus diplomatı derhal sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Roma'daki 'casusluk skandalı' ile ilgili olarak 2 Rus diplomatı derhal sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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