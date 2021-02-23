Son dakika haberleri | İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşı Nzeza ile görüştü
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Son dakika haberleri | İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşı Nzeza ile görüştü

23.02.2021 01:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 01:50
Son dakika haberleri | İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşı Nzeza ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Marie Tumba Nzeza ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Marie Tumba Nzeza ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığınin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İtalya'nın bu ülkedeki büyükelçisi Luca Attanasio'nun, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci'nin hayatını kaybettiği Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna yönelik saldırının ardından iki bakanın akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu paylaşımda, Bakan Nzeza'nın, Büyükelçinin öldürüldüğü olayın dinamikleri ve sorumlularını ortaya çıkarmaya yönelik İtalyan yargısıyla tam iş birliği sağlanması yönündeki İtalya'nın talebini kabul ettiği ifade edildi.

Di Maio'nun bugün ayrıca ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptığı, Blinken'in Attanasio'nun öldürülmesi dolayısıyla taziyelerini ilettiği kaydedildi.

Bu arada, İtalya Başbakanlığı da öldürülen Büyükelçi Attanasio ve güvenlik görevlisi Iacovacci anısına bayraklarını yarıya indirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde WFP konvoyuna saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda, yerel saatle 10.00 sularında, BM Dünya Gıda Programına ait bir konvoya yönelik hafif silahlar kullanan bir grup terörist tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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