İtalya'da "Yeşil Geçiş" protestolarına karşı polis alarmda
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İtalya'da "Yeşil Geçiş" protestolarına karşı polis alarmda

İtalya'da 'Yeşil Geçiş' protestolarına karşı polis alarmda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ağustosta yürürlüğe giren "Yeşil Geçiş" uygulamasının genişletilmesinin ardından olası protestolara karşı polis alarma geçti.

İtalya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ağustosta yürürlüğe giren "Yeşil Geçiş" uygulamasının genişletilmesinin ardından olası protestolara karşı polis alarma geçti.

İtalya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz ağustos ayında yürürlüğe giren ve kişinin aşı, test ve Covid-19 geçirdiğini gösteren "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamı bugünden itibaren tren, gemi ve uçak seyahatlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

Uygulamanın kapsamının genişletilmesi sonrası The No Vax (Aşıya Hayır) isimli hareket, sosyal medya üzerinden yaptığı protesto çağrılarında 50'den fazla tren istasyonunda seferleri engelleyeceklerini belirtti.

Polis ise, olası protestolara ve yüksek hızlı tren seferlerinin protestocular tarafından hedef alınacağına dair tehditler üzerine alarma geçti. Polisin, başkent Roma, Milano ve Floransa'daki istasyonlarda güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, hizmetlerin kesintiye uğratılmasına sıfır tolerans gösterileceği belirtildi. Üst düzey bir bakanlık yetkilisi ise, "Barışçıl bir şekilde gösteri yapmak bir şeydir, ancak başkalarına rahatsızlık vermek tamamen başka bir şeydir" dedi.

İtalya'da 6 Ağustos'ta restoranların kapalı alanlarına, yüzme havuzu, spor salonları, tiyatro ve sinema gibi yerlere girişte uygulanan Yeşil Geçiş, tüm ulusal ve uluslararası ulaşımda uygulanmaya başlarken, "Yeşil Geçiş" belgesi olmayanların seyahat etmesine izin verilmeyecek.

"Yeşil Geçiş" ayrıca, ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenler ile üniversitelerde ise öğretim görevlileri ve öğrenciler için zorunlu hale getirildi. Okullardaki kontrollerde 4 defa "Yeşil Geçiş" belgesi ibraz etmeyen öğretmenlerin görevleri askıya alınacak.

(İHA)

İtalya'da 'Yeşil Geçiş' protestolarına karşı polis alarmda
İtalya'da 'Yeşil Geçiş' protestolarına karşı polis alarmda
İtalya'da 'Yeşil Geçiş' protestolarına karşı polis alarmda
İtalya'da 'Yeşil Geçiş' protestolarına karşı polis alarmda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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