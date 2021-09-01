Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 69 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 129 bin 290 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 129 bin 290 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 303 bin 717 testte 6 bin 503 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 546 bin 487'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hastası sayısı 136 bin 578 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 69 artarak 129 bin 290'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 774 artışla 4 milyon 280 bin 619'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 77 milyon 840 bin 987 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 966 bin 763'e ulaştı. Aşıları tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı ise yüzde 70,30 oldu.

"Yeşil Geçiş" belgesine yönelik protesto çağrısına katılan olmadı

İtalya'da hükümetin Kovid-19 ile mücadelede ağustos ayında çıkardığı; sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamı, bugünden itibaren tren, gemi ve uçak seyahatleri için genişletildi.

Bu kararı protesto etmek üzere sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarından bugün birçok kentte tren garlarında eylem yapmak üzere çağrılar yapılmasına karşın, protestolara sadece birkaç kişinin gelmesi dikkati çekti.

Başkent Roma'daki Tiburtina Garı'nda polis, protestoyla alakalı geniş güvenlik önlemleri alırken, protestoya 10 kadar kişinin geldiği görüldü.

"Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamının genişletilmesine tepki olarak Telegram kanalında kurulan gruplarda yer alanlardan bazıları, gruplardaki diğer kişilerin anlaşmış olmalarına rağmen eyleme gelmemesine tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin