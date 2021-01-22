Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 472 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 472 kişi hayatını kaybetti

22.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:28
Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 472 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 472 artarak, 84 bin 674 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 472 artarak, 84 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 633 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, vaka sayısı 2 milyon 441 bin 854'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 502 bin 53'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 390'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 472 artışla 84 bin 674 oldu.

İyileşenlerin sayısı 27 bin 676 artarak 1 milyon 855 bin 127'ye ulaştı.

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın son haftalarda teslimatları azaltması sebebiyle süreç yavaşladı. Ülkede, bugün güncellenen son verilere göre 1 milyon 308 bin 262 kişi aşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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