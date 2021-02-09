Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 422 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 422 kişi hayatını kaybetti

09.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:34
Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 422 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 422 artarak 92 bin 2 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 422 artarak 92 bin 2 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 630 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Dünden bugüne yapılan testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 3,9 oldu.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 319'a ulaşırken aktif Kovid-19 hasta sayısı 413 bin 967'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 422 artışla 92 bin 2'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 15 bin 827 artışla 2 milyon 149 bin 350'ye ulaştı.

Bu arada, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 659 bin 849 oldu. Aşılananların 1 milyon 194 bin 795'inin ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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