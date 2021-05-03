Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 256 artarak 121 bin 433 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 256 artarak 121 bin 433 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 121 bin 829 testte 5 bin 948 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 50 bin 708'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 423 bin 558'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 490'a geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 256 artarak 121 bin 433'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 38 artışla 3 milyon 505 bin 717'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 20 milyon 885 bin 469 oldu. Aşılananların 6 milyon 302 bin 433'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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