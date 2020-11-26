Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 822 ölüm
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Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 822 ölüm

26.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:05
Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 822 ölüm

Son dakika haberler... İtalya'da son 24 saatte 29 bin 3 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 822 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 29 bin 3 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 822 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 509 bin 875'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 29 bin 3 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 822 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 509 bin 875'e, toplam can kaybı ise 52 bin 850'ye ulaştı. Ülkede toplamda 661 bin 180 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 795 bin 845 de aktif vaka olduğu bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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