Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 822 ölüm

Son dakika haberler... İtalya'da son 24 saatte 29 bin 3 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 822 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 29 bin 3 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 822 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 509 bin 875'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 29 bin 3 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 822 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 509 bin 875'e, toplam can kaybı ise 52 bin 850'ye ulaştı. Ülkede toplamda 661 bin 180 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 795 bin 845 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı