İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1052 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 364 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1052 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 364 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1052 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 972 bin 148'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 364 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1052 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 972 bin 148 toplam can kaybı ise 113 bin 850 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı