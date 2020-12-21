Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 415 ölüm
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Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 415 ölüm

21.12.2020 19:08 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:12
Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 415 ölüm

Bir son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 10 bin 872 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 415 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 872 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 415 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 964 bin 54'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 872 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 415 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 964 bin 54'e, toplam can kaybı ise 69 bin 214'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 281 bin 258 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 613 bin 582 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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