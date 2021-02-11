Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 391 ölüm

Son dakika haberlerine göre İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 391 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 391 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 403'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 391 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 403'e, toplam can kaybı ise 92 bin 729'a ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 185 bin 655 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 405 bin 19 da aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı