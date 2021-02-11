Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 391 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 391 ölüm

11.02.2021 21:24 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:28
Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 391 ölüm

Son dakika haberlerine göre İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 391 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 391 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 403'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 391 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 403'e, toplam can kaybı ise 92 bin 729'a ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 185 bin 655 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 405 bin 19 da aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akalın Merve Dizdar Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Marcel Tisserand
Tüm Haberler Kar Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 391 ölüm - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 21:29:50. #1.16#
title