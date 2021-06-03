Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 59 kişi Kovid-19'dan öldü

Son dakika gelişmesine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 97 bin 633 testte 1968 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 225 bin 163'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 205 bin 562'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 892'ye geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 artarak 126 bin 342'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 392 artışla 3 milyon 893 bin 259'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 36 milyon 195 bin 574 oldu. Aşılananların 12 milyon 508 bin 107'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin