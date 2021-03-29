Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte 417 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 417 artarak 108 bin 350 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 417 artarak 108 bin 350 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 156 bin 692 testte 12 bin 916 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 544 bin 957'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 565 bin 993'e geriledi. Yoğun bakımdakilerin sayısı ise 3 bin 721 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 417 artarak, 108 bin 350'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 725 artışla 2 milyon 870 bin 614'e ulaştı.

Bu arada, İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu'ndan (FNOMCEO) yapılan açıklamaya göre, salgında hayatını kaybeden doktor sayısı 344'ü buldu.

Diğer yandan, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 499 bin 293 oldu. Aşılananların 2 milyon 996 bin 933'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin