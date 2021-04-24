Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 322 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 322 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 322 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 119 bin 21 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 119 bin 21 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 320 bin 780 testte 13 bin 817 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 949 bin 517'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 461 bin 448'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 894'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 322 artarak 119 bin 21 oldu.

İyileşenlerin sayısı 17 bin 587 artışla 3 milyon 369 bin 48'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 17 milyon 257 bin 664 oldu. Aşılananların 5 milyon 96 bin 975'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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