İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 405 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 405 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 405 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 989 bin 745'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 405 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 274 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 989 bin 745'e, toplam can kaybı ise 46 bin 229'a ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı