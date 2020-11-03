Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 yeni koronavirüs vakası

03.11.2020 22:14 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:18
Son dakika haberleri | İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 759 bin 829'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 353 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 759 bin 829'a, toplam can kaybı ise 39 bin 412'ye ulaştı. Ülkede 302 bin 275 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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