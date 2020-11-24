Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 yeni koronavirüs vakası

Edinilen son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 455 bin 22'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 853 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 455 bin 22'ye, toplam can kaybı ise 51 bin 306'ya ulaştı. Ülkede toplamda 605 bin 330 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 798 bin 386 da aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı