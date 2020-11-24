Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 yeni koronavirüs vakası

24.11.2020 19:53 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:57
Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 yeni koronavirüs vakası

Edinilen son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 455 bin 22'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 853 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 455 bin 22'ye, toplam can kaybı ise 51 bin 306'ya ulaştı. Ülkede toplamda 605 bin 330 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 798 bin 386 da aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı
Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı
İtalya'da bir bakımevi koronavirüse karşı 'sarılma odası' oluşturdu
İtalya'da bir bakımevi koronavirüse karşı 'sarılma odası' oluşturdu
Koronavirüs: İtalya'da bir huzurevi 'sarılma odası' kurdu
Koronavirüs: İtalya'da bir huzurevi 'sarılma odası' kurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Bülent Arınç Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Deniz Seki Şafak Sezer Bülent Ersoy
Spor Falcao Cenk Tosun Şenol Güneş Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Kaza Medya Kayserispor Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... İtalya'da son 24 saatte 23 bin 232 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 19:58:28. #1.15#
title