Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 2 bin 548 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 2 bin 548 yeni koronavirüs vakası

01.10.2020 18:38 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:42
Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 2 bin 548 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberlerine göre İtalya'da son 24 saatte 2 bin 548 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 548 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 317 bin 409'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 548 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 24 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 317 bin 409'a, toplam can kaybı ise 35 bin 918'e ulaştı. Ülkede 228 bin 844 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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