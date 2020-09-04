Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 1733 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 1733 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi: İtalya'da son 24 saatte 1733 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

Son dakika haberleri: İtalya'da son 24 saatte 1733 yeni koronavirüs vakası
04.09.2020 19:18 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:22

İtalya'da son 24 saatte 1733 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 274 bin 644'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1733 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 11 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 274 bin 644'e, toplam can kaybı ise 35 bin 518'e ulaştı. Ülkede 209 bin 27 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

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