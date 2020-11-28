Son dakika haberleri: İtalya'da sel felaketi: 3 ölü
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Son dakika haberleri: İtalya'da sel felaketi: 3 ölü

28.11.2020 18:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:10
Son dakika haberleri: İtalya'da sel felaketi: 3 ölü

Son dakika haberi... İtalya'nın batısındaki Sardinya adasında sağanak sonrası oluşan sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın batısındaki Sardinya adasında sağanak sonrası oluşan sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, adanın kuzeyindeki Nuoro vilayetine bağlı Bitti kasabasında sabah saatlerinde yoğun yağışın yol açtığı heyelan ve sel felaketinde 3 kişi öldü, 1 kişi kayboldu.

Ölenlerden birinin aracıyla sel sularına kapıldığı, birinin evini su basan yaşlı bir adam olduğu, üçüncüsünün ise sabah saatlerinde kayıp olarak bildirilen 2 kişiden biri olduğu ifade edildi.

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Sardinya Özerk Bölgesi Başkanı Christian Solinas, hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayınladı. Gelişmeleri yakından takip eden Solinas'ın tüm ilkyardım imkanlarını felaketten etkilenen yerler için seferber ettiği belirtildi.

Bu arada, Sivil Savunma, bölge halkını evden çıkmamaları yönünde uyardı.

İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, kayıp sayısının 2 olabileceği kaydedildi.

Aynı bölgede Kasım 2013'te meydana gelen sel felaketinde de can ve mal kaybı yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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