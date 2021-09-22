Son dakika haberleri! İtalya'da bütçe açığı Kovid-19 nedeniyle 2020'de yükseldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! İtalya'da bütçe açığı Kovid-19 nedeniyle 2020'de yükseldi

AA / Barış Seçkin - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! İtalya'da bütçe açığı Kovid-19 nedeniyle 2020'de yükseldi

Gelen son dakika haberine göre İtalya'nın bütçe açığı, geçen yıl yüzde 9,6 yükseldi.

İtalya'nın bütçe açığı, geçen yıl yüzde 9,6 yükseldi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) açıkladığı verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kamu harcamalarının artmasıyla yüzde 9,6 yükseldi. Bu oran, ülkede 1990'dan beri kaydedilen en yüksek oran oldu.

Geçen yılki bütçe açığının, İtalyan hükümetinin yüzde 9,5 tahmininden fazla gelmesi ise dikkati çekti.

ISTAT'ın verilerinde İtalya'nın kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının da yüzde 155,6 olduğu, bunun da yüzde 155,8'lik tahminlere göre nispeten düşük olduğu belirtildi.

İtalya'nın bütçe açığı, 2018 sonunda da AB ve İtalya arasında gerilime neden olmuştu.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

AA / Barış Seçkin - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Marcao Cristiano Arda Turan Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! İtalya'da bütçe açığı Kovid-19 nedeniyle 2020'de yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:38:22. #1.17#