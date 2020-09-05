Son dakika haberleri: İtalya'da artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümet endişe etmiyor
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Son dakika haberleri: İtalya'da artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümet endişe etmiyor

Son dakika haberi... İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, ülkede son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışa karşın kritik bir seviyede olmadıklarını söyledi.

Son dakika haberleri: İtalya'da artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümet endişe etmiyor
05.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:49

İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, ülkede son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışa karşın kritik bir seviyede olmadıklarını söyledi.

Salgında dün 1733 yeni vaka açıklanan ülkede, vakaların hızla artması ve karantina tedbirlerinin uygulandığı mayıs başındaki seviyeye dönmesi tartışma konusu oldu.

La7 kanalında bir programa katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Sileri, "Kovid-19 vakalarının arttığı ancak kritik olmayan bir durum söz konusu. Ayrıca hastaneler de baskı altında değil. Soğuk mevsiminin gelişiyle birlikte virüsün daha yüksek düzeyde dolaşımda olduğunu göreceğimizi düşünüyorum ama ulusal sağlık sistemimiz bununla mücadele edebilecek durumda." ifadelerini kullandı.

Yeni vakaların pek çoğunun tatilden dönenler olduğunu aktaran Sileri, "Vakalarda artış olacak ancak yayılmayı kontrol ettiğimiz müddetçe durum bizim için idare edilebilir olacak." diye konuştu.

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, de Il Fatto Quotidiano gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte dün vakaların yüksek çıkmasına değinerek, dün aynı zamanda ülke genelinde 113 bin 85 ile rekor düzeyde test yaptıklarına dikkati çekti.

Amaçlarının kontrol sayısını artırmak olduğunu belirten Conte, "Yüksek bir takip sistemimiz var. Sonbaharda yeni bir karantina olmadan güvenle bakabiliriz." dedi.

Başbakan Conte, statlarda maçların seyircilere açılmasını uygun bulmadığını da belirtti.

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Kaynak: AA

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