Son dakika haberleri! İtalya'da 17 yaşındaki genç aşı olmasına izin vermeyen ailesine dava açmaya hazırlanıyor
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Son dakika haberleri! İtalya'da 17 yaşındaki genç aşı olmasına izin vermeyen ailesine dava açmaya hazırlanıyor

Son dakika haberleri! İtalya'da 17 yaşındaki genç aşı olmasına izin vermeyen ailesine dava açmaya hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: İtalya'nın Floransa kentinde yaşayan 17 yaşındaki genç, Covid-19 aşısı olmasına izin vermeyen ailesine dava açmak için başvuruda bulundu.

İtalya'nın Floransa kentinde yaşayan 17 yaşındaki genç, Covid-19 aşısı olmasına izin vermeyen ailesine dava açmak için başvuruda bulundu.

İtalya'da Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bir genç aşı karşıtı ailesi ile karşı karşıya geldi. Floransa kentinde yaşayan 17 yaşındaki bir genç, Covid-19 aşısı olmasına izin vermeyen ailesine dava açmak için başvuruda bulundu.

Toskana Aile Avukatları Derneği tarafından yapılan açıklamada, Floransa kentinden bir gencin, korona virüse karşı aşılanmasını yasaklayan ebeveynlerine karşı dava açmak için avukata başvuruda bulunduğu aktarıldı. Gencin ailesinin aşıları güvensiz bulduğu aktarılırken, genç ailesinin kendisine aşı olması için yazılı izin vermeyi reddettiğini ifade etti.

Sosyal hizmetler ve gencin okulunun konuyu öğrenince, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla avukatlara ulaştığı aktarıldı.

Dernek Sözcüsü Gianni Baldini, "17 yaşında bir kişi olarak doğrudan bir avukat seçemez ve ailesinden bir belge olmadan aşı yaptıramaz" ifadelerini kullanarak, "Şu ana kadar başvuru mahkemeye ulaşmadı. Velilerle görüşüp fikrini değiştirmeye çalışacağım. Aksi takdirde olay çocuk mahkemesine intikal ettirilecek ve savcılıktan özel bir gözetmen atanacak" dedi.

Son zamanlarda bu tür vakaların İtalya'da arttığına dikkat çekilirken, İtalya'da geçtiğimiz haftalarda 12 yaş üstü herkes için aşılama kampanyası genişletilmişti. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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