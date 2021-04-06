Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Son dakika haberler... İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görüştü.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görüştü.

İtalya'nın yeni Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştiren Draghi, Libya ve İtalya arasındaki ortaklık önemli olduğunu vurguladı. Görüşme sırasında Draghi ve Dibeybe iki ülke arasında karşılıklı uçuşlar ve Libya halkının İtalya vizesi almak için prosedürlerini kolaylaştırılması konusunda anlaştıkları aktarıldı.

Dibeybe, İtalya ile enerji ve elektrik alanındaki deneyimlerini paylaşmak için daha çok işbirliği yapmakta ısrarlı olduklarını, İtalya yatırımlarından yararlanmayı arzuladıklarını açıkladı. Dibeybe, sadece ekonomik alanda değil, göçmen sorunu, sağlık ve güvenlik meselelerinde İtalya ile güçlü bir işbirliği kurmaya hazır olduğunu dile getirdi. - TRABLUS

Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bahar Candan İbrahim Tatlıses Semiramis Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:03:27. #1.14#
title