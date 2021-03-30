Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısından yaptırdı

Son dakika gündem haberi... İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı AstraZeneca aşısı oldu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı AstraZeneca aşısı oldu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, 73 yaşındaki Başbakan Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello'nun Lazio Bölge Yönetiminin hazırladığı takvimde öngörüldüğü üzere Roma Termini garına kurulan merkezde aşılarını yaptırdığı belirtildi.

Draghi, 26 Mart'ta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 aşısı için bu haftaya randevu aldığını ifade etmişti.

Diğer yandan, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 658 bin 927 oldu. Aşılananların 3 milyon 37 bin 122'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Avrupa'da aşı tedariklerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle ülkede kitlesel aşılama yavaşlamıştı.

İtalya'da Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, dün yaptığı açıklamada, aşı tedariklerinin hızlanacağına dikkati çekerek, hedeflerinin ulusal düzeyde günlük 500 bin aşı yapmak olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin