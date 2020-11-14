Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü

14.11.2020 01:41 | Son Güncelleme: 14.11.2020 01:44
Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü

Son dakika habere göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Conte'nin bu geceki telefon görüşmesinde, Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris için tebriklerini yinelediği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki geleneksel derin dostluk ve ittifak bağlarının altının çizildiği vurgulanan açıklamada, "İtalya ve ABD'nin aynı öncelikleri paylaştığı temel küresel zorlukları ele almak için güçlü bir iş birliği iradesi teyit edildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

İlgili Haberler

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı - WİLMİNGTON
ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı - WİLMİNGTON
Son Dakika: ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'dan ilk açıklama: Hepinizin başkanı olacağım
Son Dakika: ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'dan ilk açıklama: Hepinizin başkanı olacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Nikol Paşinyan Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birce Akalay Hazar Ergüçlü Yıldız Kenter Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 01:44:35. #1.15#
title