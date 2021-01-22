Dükkanın önünü temizlerken, kar ve buz kütlelerinden son anda kurtuldu

MUŞ'ta, iş yerinin kapısının önünde biriken karı temizleyen Mikail Mete (17), 8 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mete'nin kar ve buz kütlesinden kaçışı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından 8 katlı binanın giriş katında, babasına ait dükkanın kapısı önünde biriken karı temizlemek isteyen Mikail Mete, kürekle çalışmaya başladı. Bu sırada Mete, gürültü duydu. Çatında biriken kar ve buz kütlelerinin düştüğünü fark eden Mete, kendisini hızla geri çekti. Mikail Mete, kar ve buz kütlelerinden son anda kurtulurken, iş yeri önü bembeyaz oldu. Yaptığı hızlı hamleyle tehlikeden kurtulan Mete'nin yaşadıkları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Mikail Mete'nin saniyeler içinde kaçışı ve buz ile kar kütlelerinden kurtulduğu anlar yer aldı. Mete'nin hızla elinden bıraktığı kürekle yeniden kar temizlemesi ise dikkat çekti.

'DİKKATLİ OLUNMALI'

Çatılardaki buz sarkıtları ile kar kütlelerine dikkat edilmesini isteyen Mikail Mete, "Dükkanımın girişini temizlerken, bir ses geldi aniden. Hemen başımı kaldırıp, baktım. Çatıdan kar ve buz düşüyormuş demek ki bunu fark edip hemen geri kaçtım. Kıl payı kurtuldum. Kafama düşecekti neredeyse. Az önce bile tekrar temizlik yaparken bir daha kar ve buz kütleleri aşağı düştü. Tekrardan ölümden döndüm. Bu tür olaylara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL