Son dakika haberleri! İsviçreli kadına, düşürdüğü para dolu cüzdanını jandarma ulaştırdı

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince ATM yakınında bulunan, içinde 2 bin 500 lira ve banka kartları olan cüzdan, sahibi İsviçreli Beatrice Freitag'a (68) teslim edildi.

Manavgat'ta yaşayan İsviçreli Beatrice Freitag, Evrenseki'de ATM'den para çekip evine dönerken cüzdanını düşürdü. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, içinde 2 bin 500 lira ve banka kartları olan cüzdanı buldu. Jandarma, araştırma sonrası cüzdanın, Evrenseki Mahallesi'nde oturan Beatrice Freitag'a ait olduğunu tespit etti. Karakola davet edilen Freitag'a, cüzdanı teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet