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Son dakika haberleri! İşverenler dikkat: ISG'de yeni dönem maliyet masrafı olmayacak

Gelen son dakika haberine göre Az tehlikeli iş kolunda olup 50 kişiden az işçi bulunduran işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu başladı.

Son dakika haberleri! İşverenler dikkat: ISG'de yeni dönem maliyet masrafı olmayacak
06.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:46

Az tehlikeli iş kolunda olup 50 kişiden az işçi bulunduran işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu başladı. Yasa hakkında yanlış algı oluşturulduğuna dikkat çeken Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Derneği (OSGBDER) Genel Başkanı Cengiz İmeci, "Esnaf maliyeti nasıl üstleneceği konusunda korkuyor ancak büyük bir maliyet yok. İsteyen işveren bakanlığın açmış olduğu eğitime giderek İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetini kendi işyeri ile sınırlı olmak üzere üstlenebiliyor. İşyeri hekimliği ile ilgili işlemleri de aile hekimleri aracılığıyla alabiliyor" dedi.

Küçük işletmeler için yeni dönem başladı. 1 Temmuz'dan itibaren 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamu işyerleri yasa gereği iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti almak zorunda. Bu yasanın 7 yıl önce yürürlüğe girdiğini ve sadece bir maddesinde kademeli bir geçiş söz konusu olduğunu ifade eden OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci, "İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince çalışanı olan tüm işyerleri 2013 tarihinden itibaren Risk Analizi, Acil Durum planı, Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri başta olmak üzere birçok yasal gerekliliği yapmakla zorunlu oldular" diye konuştu.

YASA İLE İLGİLİ YANLIŞ ALGI OLUŞTURULDU

Yasa ile ilgili yanlış algı olduğuna vurgu yapan İmeci, "Her bir esnaf yanında tam zamanlı bir doktor çalıştıracak, bir tane iş güvenliği uzmanı çalıştıracak şeklinde anlatılmaya başlandı. Bu maliyetin altından esnaf nasıl kalkacak diye düşünülüyor. Yasayı tam manasında okuduğunuzda böyle maliyet söz konusu değildir. Son yapılan düzenleme ile isteyen işveren bakanlığın açmış olduğu eğitime giderek bakanlık tarafından işveren vekilliği sertifikası alarak İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetini kendi işyeri ile sınırlı olmak üzere üstlenebiliyor, işyeri hekimliği ile ilgili işlemleri de aile hekimleri aracılığıyla alabiliyor" ifadelerini kullandı.

SİGORTALI UZMAN VE HEKİM ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU YOK

İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetini kendi almak istemeyen işverenler için de çözümlerin olduğunu belirten İmeci, "Eğitim almak istemeyen işverenler Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden çalışan sayıları ile doğru orantılı şekilde çok cüzi rakamlar ile fatura karşılığı bu hizmetten faydalanabiliyor. Yani işyerlerinde sigortalı olarak ne bir işyeri hekimi ne de bir iş güvenliği uzmanı almalarına gerek yoktur." dedi.

2 BİNİN ÜZERİNDE OSGB FİRMASI HİZMET İÇİN HAZIR

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği olarak 81 ilde yaygın olan üyelere belirlenecek hizmet bedellerinin asgari düzeylerde tutulması için görüş birliğine vardıklarına dikkat çeken İmeci, şöyle konuştu:

"Her zaman esnafımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Sıkıntıya düşen esnafımız derneğimize başvuru yaparak kendilerine en yakın hizmet alacakları birimleri bizden öğrenebilirler. Şu anda 2 binin üzerinde OSGB firması 120 bine yakın İSG Profesyoneli ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetini verebilecek güçteyiz. Bu haberlerin oda ve birlikler tarafından kasıtlı çıktığını düşünmekteyiz."

ESNAFIN OSGB FİRMALARINA OLAN İLGİSİ ARTTI

Süreçle birlikte esnafın OSGB firmalarına olan ilgisinin arttığına ve talebin yükseldiğine vurgu yapan İmeci, "Birçok küçük işletme 1 Temmuz itibariyle OSGB firmaları ile temas kurarak kayıtlarını yapmaya başlamıştır. Bu kadar yoğun bir ilgi ile karşılaşacağımızı pandemi sürecinde olmamız nedeniyle açıkçası beklemekteydik. Hazırlıklarımızı buna göre tamamladık. İşyerlerinde pandemi ile mücadele konularında işyeri hekimlerine ve iş güvenliği uzmanlarına çok görev düşmektedir. Çalışan işçilerimiz hastaneye gitmek yerine İşyeri hekimlerine başvurarak muayene ve ilaç ihtiyaçlarını işyerlerinde karşılamaya başladılar" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN İÇİN GÜVENLİ ORTAM ÇOK ÖNEMLİ

"Her bir çalışanın güvenli ortamda çalışma hakkının olduğu anayasal bir haktır. Bu amaçla yapılan önlemlerin hiçbir şekilde maliyet kalemi olarak görülmesi kabul edilemez bir gerçektir" diyen İmeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni tip koronavirüs vakası ile birlikte birçok işletme, faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasına rağmen ilk vaka görüldüğü günden bu yana Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, diğer sağlık personeli ile birlikte tam kadro olarak yoğun bir mesai dönemi geçirmiş olup, işyerlerinde çalışanlara hijyen eğitimleri, pandemi eğitimleri, pandemi acil durum planları, pandemi risk analizleri ve çalışanların muayenelerini gözetimlerini yaparak güvenli ortamlarda çalışmaları için yoğun bir çaba sarf ettiler. Yayınlanan salgınla ilgili bilimsel çalışmaları, kontrol listelerini görsel afişlerini referans alarak tüm çalışanlara bilinçlendirme eğitimleri yaparak virüse karşı bilinç oluşturdular. Gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekse Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışarak pandemi sürecinde 81 ilde 2 binin üzerinde yer alan OSGBDER başta olmak üzere OSGB firmalarımız ile her türlü desteğe hazırız."

ISG UZMANLARI VE HEKİMLER PANDEMİDE VAZGEÇİLMEZ KADRO OLDU

İmeci, koronavirüs ile mücadelede İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin vazgeçilmez bir kadro haline geldiğini söyleyerek, "Yasanın tüm maddelerinin hayata geçirilmesi sayı sınırı olmadan tüm çalışanların İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimine erişiminin olması pandemiye karşı alınacak önlemlerin etkinliği için önemli bir gelişmedir. İnsan hayatı değerlidir. Yasa ile kamu işyerlerinde çalışanların da İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimine erişimleri sağlanmış oldu. Burada da çalışanlar arasında ki eşitsizlik ortadan kalkmış oluyor. Çok tehlikeli sınıfta yer alan özel hastanedeki çalışanlar 2013 yılından bu yana İş Güvenliği uzmanı ve İşyeri hekimi hizmeti almalarına rağmen aynı işi yapan kamu hastanesinde çalışanlar bugüne kadar iş güvenliği güvencesi olmadan çalışmak zorunda kalıyorlardı" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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