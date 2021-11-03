Son dakika haberleri! İsveç'te ABBA'nın konseri öncesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü

İsveç'in Uppsala kentinde, müzik grubu ABBA'nın konseri öncesi bir kişinin 7'inci kattan seyircilerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı.

Uppsala Polis Sözcüsü Magnus Jansson Klarin, yaptığı açıklamada, 80 yaşındaki bir kişinin, konser salonunda 7'inci kattan fuaye alanındaki biri kadın 2 kişinin üzerine düştüğünü belirtti. Klarin, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Klarin, 1100 kişinin dinlemeye geldiği konserin iptal edildiğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.

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