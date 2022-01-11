Son dakika haberleri! İsveç Savunma Bakanı Hultqvist: "Rusya, tüm Avrupa'yı tehdit eder duruma geldi"

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, " Rusya'nın son yıllardaki artan eylemleri başta İsveç olmak üzere tüm Avrupa'yı tehdit eder duruma geldi." dedi.

Askeri ve savunma gücünün ele alındığı bir programda konuşan Bakan Hultqvist, Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

Hultqvist, " Rusya'nın son yıllardaki artan eylemleri başta İsveç olmak üzere tüm Avrupa'yı tehdit eder duruma geldi." dedi.

Tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine göre kendi egemenlik haklarına sahip olduğunu hatırlatan Hulqvist, buna rağmen Rusya'nın uluslararası hukuka meydan okuyarak bazı ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Hultqvist, "NATO ile iş birliği yapmamız gerekir, Avrupa Birliği (AB) İsveç için önemli ve güvenli politik platformudur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ABD'ye uyarıda bulunarak Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını istemediğini dile getirmişti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise "İsveç'te dış siyasetimizi ve güvenlik politikalarımızı kendimiz belirleriz, dışarıdan kimse karışamaz." diyerek Putin'e tepki göstermişti.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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