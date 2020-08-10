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Son dakika haberleri! İSU'dan örnek hizmet

Son dakika haberleri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü sosyal destek alan vatandaşlara indirimli tarife hizmetini başlatıyor.

Son dakika haberleri! İSU'dan örnek hizmet
10.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü sosyal destek alan vatandaşlara indirimli tarife hizmetini başlatıyor.

Kocaeli'de 840 bin aboneye ve yaklaşık 2 milyon nüfusa içme suyu ve atık su hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, sosyal destek projeleri ile de abonelere destek sağlıyor. Mevcut uygulamada şehit yakını, gazi, engelli ve devlet sporcusu olmak üzere 18 bin 325 vatandaşa yüzde 50 indirimli tarifeden su sağlayan İSU Genel Müdürlüğü, son 2 yıldır yaşanan ekonomik daralma, küresel salgın koronavirüs ile birlikte mağdur olan vatandaşlara desteklerini sağlamak için projeler geliştirdi.

Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan İSU 1. Olağan Genel Kurulunda Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın önerisi üzerine mevcut şehit yakını, gazi, engelli ve devlet sporcularının yanısıra kamu vakıf ve kurumlarından destek alan abonelere de indirimli tarifeden destek sağlamak için karar alındı. Çalışma nedeniyle İSU Genel Müdürlüğü'nün Tarifeler ve Abone Hizmetlerinde düzenleme yapıldı.

Konuyla ilgili konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Tahir Büyükakın, Türkiye'ye örnek olacak sosyal belediyecilik hizmetleri yürüttüklerini söyledi. İSU Genel Kurulu'nda sosyal destek alan vatandaşlara katkı sunmak için karar aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "İnsanımız için çalışıyor ve üretiyoruz. Yürürlüğe girecek uygulama ile birlikte mevcut indirimli abonelerin yanı sıra sosyal destek alan vatandaşlara yüzde 50 indirimli tarifeden su hizmeti vereceğiz. Uygulamanın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan düzenlemeden İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından "Öksüz, Yetim Maaşı, Dul Maaşı, 65 Yaş Maaşı" ile İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden sosyal destek alan vatandaşlar yararlanacak. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, destek aldıkları kurum ve vakıflardan evrak ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla ikamet ettikleri bölgelerde bulunan İSU İlçe Şube Müdürlüklerine başvurarak yüzde 50 indirimli tarifeden yararlanabilecek. İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımıza çağdaş ve modern altyapı ile işletmecilik faaliyetlerini kesintisiz sürdürecek çalışmalarına devam edecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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