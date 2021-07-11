Son dakika haberleri | İstinye'de boğulma tehlikesi yaşayan 2 çocuk kurtarıldı
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Son dakika haberleri | İstinye'de boğulma tehlikesi yaşayan 2 çocuk kurtarıldı

Son dakika haberleri | İstinye'de boğulma tehlikesi yaşayan 2 çocuk kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstinye İskelesi'nden denize girerek boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğun kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstinye İskelesi'nden denize girerek boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğun kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstinye İskelesi'nden denize giren ve akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi yaşayan iki çocuk, KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuzca kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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