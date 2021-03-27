İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk

KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk sürüyor.

Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi
Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi
Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir
Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir

KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk sürüyor. Güzel havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Kimi fotoğraf çektirirken kimi de çocuklarını gezdirdi. 

Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar İstiklal Caddesi ve sahillere akın etti. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Güzel havayı fırsat bilenler de sahillere akın etti. Beşiktaş sahilinde trafikte yoğunluk göze çarptı. Çoğu kişi araçlarında inerek yürümeyi tercih etti. Yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği Ortaköy'de kimi fotoğraf çektirirken kimi de sahilde yürümeyi tercih etti. Zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

"TORUNUMU GEZDİRMEYE GELDİM"

Torununu gezdirmek için Ortaköy Sahili'ne gelen Beyhan Çakır "Oğlum ve torunum ile Ortaköy'e geldik. Bu virüs ile ne yapacağımızı bilmiyorum. 68 yaşındayım. Çok zorluklar yaşadım. Koronavirüse karşı çift maske takıyorum. Biraz gezip evimize gideceğiz" dedi.

"KORONAVİRÜSE DİKKAT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"Çocuğunu gezdirmek için Ortaköy Sahiline gelen Nilay Kaçar ise "Çocuğu dışarı çıkaramıyoruz. Güzel havayı bulunca dışarı çıkalım nefes alalım dedik. Koronavirüs de var ama dikkat etmeye çalışıyoruz. Ellerini yıkıyoruz. Kalabalık yerlere koymamaya dikkat ediyoruz. Yarın kısıtlama nedeniyle evdeyiz. Haftada bir gün dışarı çıkıyoruz" diye konuştu.

"İNSANLAR SAZDAN SÖZDEN UZAK KALDILAR"

Ortaköy'de saz çalıp türkü söyleyen sokak sanatçısı Cihat kantarcı "Hava güzel. İnsanlar da sosyal mesafe kurallarına uyarak güzel havadan istifade ediyorlar. İnsanlar sazdan, sözden çok uzun bir süre uzak kaldılar. Biz de Ortaköy'de kültürel felsefeye hizmet eden bireyler olarak kendimizce onlara bu toprağın değerlerini, bu toprağın sesini dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk
İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Hande Erçel Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 15:51:17. #1.15#
title