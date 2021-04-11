Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU
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Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU

Son dakika haberler... Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kırmızı kategorideki 58 şehir arasında yer alan İstanbul'da da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kırmızı kategorideki 58 şehir arasında yer alan İstanbul'da da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama nedeniyle İstiklal Caddesi ve sahiller turistlere kaldı.

Kırmızı kategoride olan İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evde kalınca, İstiklal Caddesi ve sahiller turistlere kaldı. İstiklal Caddesi'nde gezen bazı turistler maske takarken bazılarının maskesiz gezdiği görüldü. Büfelerden yemeklerini alan turistler, cadde kenarına oturarak yedi.

SAHİLLERDE YOĞUNLUK

Beşiktaş'ta sahile gelen bazı turistler güzel havanın tadını çıkarırken bazıları da sahilde oturarak denizi izledi.

Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi... İSTİKLAL CADDESİ VE BEŞİKTAŞ'TA TURİST YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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