Son dakika haberleri! İSTİKLAL CADDESİ'NDE DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK
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Son dakika haberleri! İSTİKLAL CADDESİ'NDE DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK

Bir son dakika haberine göre Son dönemde koronavirüs vakalarında artış olmasına rağmen akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesinde insan kalabalığı dikkat çekti.

09.09.2020 21:43 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:48

Son dönemde koronavirüs vakalarında artış olmasına rağmen akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesinde insan kalabalığı dikkat çekti. Birçok insanın maske kuralına uyduğu ancak bazı vatandaşların maske takmadığı ya da maskeyi elinde veya çenesinin altından taşıdığı görüldü.

Koronavirüslü hasta hasta sayısında artış olmasına rağmen akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken insan yoğunluk dikkat çekti. Caddede çoğu vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken bazı vatandaşlar maske takmadı. Bazı vatandaşların ise maskeyi çenesinin altında taşıdığı görüldü.

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Son dakika haberleri! İSTİKLAL CADDESİ'NDE DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

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