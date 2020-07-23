Son dakika haberleri: İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
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Son dakika haberleri: İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Son dakika haberi... AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye'de yaklaşık 103 bin minibüs bulunduğunu ve bunların yüzde 10 ila yüzde 15'inin engelliler için erişilebilir olduğunu belirterek, "Rampa, lift takılması vesaire 10-15 bin liralık bir maliyet getiriyor.

Son dakika haberleri: İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
23.07.2020 20:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:52

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye'de yaklaşık 103 bin minibüs bulunduğunu ve bunların yüzde 10 ila yüzde 15'inin engelliler için erişilebilir olduğunu belirterek, "Rampa, lift takılması vesaire 10-15 bin liralık bir maliyet getiriyor. Bu da toplamda 103 binin üzerinden hesapladığımızda, kabaca söylüyorum tabii bunların hepsini, 1 milyar 300 milyonluk bir yekune tekabül ediyor." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Keşir, Genel Kurulda, "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Keşir, Soma'daki maden işçilerine yönelik maddeye ilişkin, "Bu 830 işçi üzerinden hesaplandığında söylüyorum, kıdem tazminat tutarı 14 milyon 524 bin lira, 13 milyon 337 bin de faiziyle birlikte 27,8 milyon tazminat, bu kanun maddesi sizlerin oylarıyla geçtiği takdirde işçilerimize ödenmiş olacak." diye konuştu.

Engellilere yönelik erişilebilirlik hakkına ilişkin kanun maddesini anımsatan Ayşe Keşir, erişilebilirlikteki ölçünün AB standartları olduğuna işaret etti.

Keşir, şunları kaydetti:

"Özellikle belediyelerin hizmet verdiği ulaşım araçları zaten üretim aşamasında erişilebilir standartta üretiliyor. Erişilebilir standartta olmayan bir araç ulaşım hizmeti veremiyor. Ama Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmayan bir ulaşım aracı var Türkiye'de, minibüs. Türkiye'de minibüs sayısı yaklaşık 103 bin. Bunların yüzde 10 ila yüzde 15'i erişilebilir durumda ve bunun da tabii minibüsçü esnafımıza bir maliyeti var. Aşağı yukarı işte rampa, lift takılması vesaire 10-15 bin liralık bir maliyet getiriyor. Bu da toplamda 103 binin üzerinden hesapladığımızda, kabaca söylüyorum tabii bunların hepsini, 1 milyar 300 milyonluk bir yekune tekabül ediyor."

Usul tartışması

Genel Kurulda, kanun teklifinin "Soma'daki maden işçilerine" ilişkin maddesinin üzerindeki görüşmeler sırasında TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, önergesinin işleme alınmasını istedi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İçtüzük'e göre bunun mümkün olamayacağını söyledi.

Bunun üzerine Akar, Baş'ın talebi üzerine usul tartışması açtı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, önergenin işleme alınmamasının lehinde yaptığı konuşmada, Akar'ın tutumunun yerinde olduğunu ve bu önergenin işleme alınamayacağını belirtti.

Erkan Baş, aleyhte yaptığı konuşmada, iktidarın, muhalefetin sesinin kısılması ve teklifin tartışılmadan kabul edilmesi için hile yaptığını ve kanun teklifini "temel yasa" olarak sunduğunu öne sürdü.

TİP Genel Başkanı olarak Soma'daki maden işçilerine yönelik düzenlemenin de yer aldığı teklife ilişkin görüşlerini bildirememesinin kabul edilemez olduğunu belirten Baş, İçtüzük'ü göstererek, buna göre, milletvekillerinin önerge verme hakkı bulunduğunu ancak parti gruplarını ayrıca vurguladığını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, lehte yaptığı konuşmada, TBMM Başkanlığının tutumunun İçtüzük'e ve Anayasa'ya uygun olduğunu vurguladı.

Bağımsız milletvekillerinin önerge verme hakları bulunduğunu, ancak kurallara uygun şekilde yapılması gerektiğini belirten Kubat, siyasi parti grubu önerge verdikten sonra bağımsız milletvekillerinin önerge verme hakkı bulunmadığına işaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de aleyhte yaptığı konuşmada, 11 maddelik bu kanun teklifinin "temel kanun" olarak sunulmasını eleştirerek, bu şekilde milletvekillerinin kanunun maddeleri üzerinde konuşma hakkının kısıtlandığını, milletvekillerine sadece önergeler üzerinde kısa süre söz hakkı tanıdığını söyledi.

Erkan Baş'ın teklifin sadece işçilere yönelik maddesine ilişkin önerge vermesinin iyi niyetinin göstergesi olduğunu belirten Özel, İçtüzük'teki söz konusu düzenlemenin kabul edilebilir olmadığını savundu.

Meclis Başkanvekili Akar, önergeyi işleme alma imkanı bulunmadığını, daha önce açılan usul tartışmasında da Başkanlık makamının tutumunun bu yönde gerçekleştiğini ifade etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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