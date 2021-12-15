Son dakika haberleri | İSTİB Başkanı Kopuz'dan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" açıklaması Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin ihraç ürünlerinin sadece yüzde 10'undan azı tarım ürünü olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 2020 ihracatının sektörel dağılımına baktığınızda sanayinin yüzde 90'ın üzerinde bir seviyede olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, gençlerimizin Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlamaları da günümüze uyarlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ali Kopuz, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, haftayı kutlayarak yerli ve milli ürünlerin önemine değindi.

Yerli ve milli üretimin sadece somut ve güncel faydaları olmadığını dile getiren Kopuz, "Yerli ürünler hem milletin her ferdi hem de özellikle gelecek nesiller için bir gurur vesilesidir de… Millet ürettikleriyle, tüm dünyaya ihraç ettikleriyle gurur duyar ve daha ileriye gitmek için gereken özgüveni sağlar. Bu nedenle hafta kutlamalarının nasıl yapıldığı da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kurulduğu dönemde bir tarım toplumu olduğunu ve ihraç ürünlerinin tarımsal ürünlerden oluştuğunu aktaran Kopuz, "Biz çocukluğumuzda kuru incir, kuru üzüm gibi ürünlerle Yerli Malı Haftası kutlardık. Oysa bugün Türkiye'nin ihraç ürünlerinin sadece yüzde 10'undan azı tarım ürünü. Türkiye'nin 2020 ihracatının sektörel dağılımına baktığınızda sanayinin yüzde 90'ın üzerinde bir seviyede olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, gençlerimizin Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlamaları da günümüze uyarlanmalıdır." açıklamasında bulundu.

İSTİB Başkanı Kopuz, şunları kaydetti:

"Bugün dünya oyun piyasasında öne çıkan şirketlerimiz var, yüksek teknolojili İHA ve SİHA'larımız dünyanın en iyileri, yeni hizmet sistemlerini yurt dışına ihraç eden firmalarımız, Avrupa'da piyasa hakimiyeti olan sanayicilerimiz, dünyada liderliği hedefleyen müteahhitlerimiz var. Okullardaki kutlamalarda bu konulara ağırlık verirsek, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın amacına daha uygun hareket eder, yerli ve milli bir nesil yetişmesi için daha büyük bir katkı yapmış oluruz."

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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