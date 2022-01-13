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Son dakika haberleri | İstanbul ve Tekirdağ'da tefecilik operasyonu

Son dakika haberleri | İstanbul ve Tekirdağ'da tefecilik operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Tekirdağ ve İstanbul'da tefecilik ve yağma suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İSTANBUL (İHA) - Tekirdağ ve İstanbul'da tefecilik ve yağma suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce tefecilik ve nitelikli yağma suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Tekirdağ ve İstanbul illerinde ikamet eden 4 şüpheli şahsa yönelik olarak eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında soruşturmaları tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

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