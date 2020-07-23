Son dakika haberleri | İstanbul Valisi Yerlikaya Ayasfoya Camii'nde alınacak tedbirleri açıkladı
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Son dakika haberleri | İstanbul Valisi Yerlikaya Ayasfoya Camii'nde alınacak tedbirleri açıkladı

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii açılışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı.

Son dakika haberleri | İstanbul Valisi Yerlikaya Ayasfoya Camii'nde alınacak tedbirleri açıkladı
23.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:00

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii açılışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Ayasofya'da yarın 5 farklı açık alanda namaz kılınacağını söyleyen Yerlikaya, "Vatandaşlarımızdan yanlarında 4 şey getirmesini rica ediyorum; maske, seccade, sabır ve anlayış" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'nin açılışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Ayasofya meydanında İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve yetkililerle birlikte kameraların karşısına geçen Vali Yerlikaya, "Ayasofya camimizi yarın Cuma namazı ile birlikte ibadete açıyoruz. Bütün Müslümanlar heyecanlı ben de heyecanlıyım. Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bu görkemi günü hemşerilerimizi ve misafirlerimiz ile birlikte yaşayacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Ayasofya Camii açılışına katılacak vatandaşlara da çağrıda bulunan Yerlikaya, "Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızdan yanlarında 4 şey getirmesini rica ediyorum; maske, seccade, sabır ve anlayış" ifadelerini kullandı.

Alınacak tedbirleri sıralayan Vali Yerlikaya, "Ayasofyla Camii ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi. Bu alanlar erkeler için Ayasofya meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi. Kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif parkı tahsis edildi. 3 bölgeden namaz kılma alanlarına gelişler olacak. Beyazıt Sirkeci ve Çatladıkapı. Namaz alanlarına girişlerde 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapılacak. Kontrol noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerimizin yanlarında çanta getirmemelerini istirham ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ayasofya çevresinde namaz kılma alanlarında hazırlık çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken Yerlikaya, "Fatih belediyemiz tarafından salgın önlemleri nedeniyle saf düzeni işaretlemesi akşam 20.00'dan başlayarak sabah saatlerinde tamamlanacak. Namaz kılınacak alanlara girişler sabah 10.00'dan itibaren başlayacak. Sağlık müdürlüğümüzce gerekli bütün tedbirler alındı. Giriş noktalarında ateş ölçümü maske kontörlü yapılacak. Alanda kurula 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli görev yapacak" açıklamalarında bulundu.

Alınan tedbirler nedeniyle bu akşam saat 20.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapalı olacağını hatırlatan Vali Yerlikaya şunları söyledi:

"Tarihi yarımadada Atatürk bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesinden tarihi yarımada istikametine gelen tüm yollar bugün 20.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak. Bu alanda var olan araçların tarihi yarımadadan çıkışına saat 24.00'a kadar izin verilecek. Avrasya tüneli açı olacak, deniz metro ve marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferler devam edecek. Beyazıt Eminönü durakları arasında bugün 20.00'dan Pazartesi sabahına kadar sefer yapılmayacak. İl dışından otobüsle gelen misafirler için Yenikapı etkinlik alanı park yeri olarak tahsis edildi. Otobüslerden inen misafirlerimiz İETT otobüsleri ile gün boyu Çatladıkapı'ya ücretsiz taşınacak. Buradan namaz kılınacak alanlara yürüyerek ulaşacaklardır. Müftülük görevlileri namaz kılınacak alanlarda vatandaşlarımıza yardımcı olacaklardır. Bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçları kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz"

Ayasofya'nın açılıştan ertesi günün sabahına kadar açık olacağını söyleyen Yerlikaya, "Bütün misfafirlerimizin en büyük arzularının Ayasofya'da namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayafoya camimiz sabaha kadar açık olacak. Bunun içini tüm imkanlarımız seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla görevimizin başında sahada sizlerle birlikte olacağız" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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