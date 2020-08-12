Son dakika haberleri! İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin açıklama
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Son dakika haberleri! İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin açıklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin açıklama Aydos Ormanındaki yangın kontrol altına alındı İstanbul Valiliği tarafından Aydos Ormanında çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

12.08.2020 19:00 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:54

İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin açıklama

Aydos Ormanındaki yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği tarafından Aydos Ormanında çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sancaktepe ilçemiz Aydos Ormanı'nda bugün saat 16.30 sıralarında farklı noktada çıkan yangın, ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangının söndürülmesindeki yoğun gayretleri nedeniyle başta Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli olmak üzere, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ve Orman Teşkilatı Yangın Söndürme Ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sancaktepe Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberleri! İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin açıklama

Kaynak: İHA

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