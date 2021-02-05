Son dakika haberleri! İSTANBUL VALİLİĞİ: 65 KİŞİDEN 58'İ FARKLI SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKLI-İRTİBATLI...
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Son dakika haberleri! İSTANBUL VALİLİĞİ: 65 KİŞİDEN 58'İ FARKLI SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKLI-İRTİBATLI...

05.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:57
Son dakika haberleri! İSTANBUL VALİLİĞİ: 65 KİŞİDEN 58'İ FARKLI SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKLI-İRTİBATLI...

Son dakika haberi... İSTANBUL Valiliği, Kadıköy'de dün gözaltına alınan 65 kişiden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, Kadıköy'de dün gözaltına alınan  65 kişiden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığını açıkladı.

Kadıköy'de dün yürüyüş yapmak isteyen gruba poli müdahale ederek gözaltına aldı. İstanbul Valiliği, gözaltılarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kadıköy İskele Meydanı'nda Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak 04.02.2021 Perşembe günü toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, "1 kişinin DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 kişinin DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 kişinin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" bilgilerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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