Son dakika haberleri | İstanbul Valiliği: "212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır"
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Son dakika haberleri | İstanbul Valiliği: "212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır"

Son dakika haberleri | İstanbul Valiliği: '212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, "Toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği, "Toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma ve basın açıklaması talebinde bulunan HAK-İŞ, TÜRKİŞ, Birleşik Kamu İş, Vatan Partisi ve TGB, Hak Sen, DİSK, TEÇ-Sen, SİME-Sen, SAHİMSen, DİSK(TMMOB-TTB-KESK) sendikalarının başvuruları, salgınla mücadele ve tam kapanma tedbirlerine uygun olmak kaydıyla Valiliğimizce değerlendirilerek belirli saat aralıklarıyla bu faaliyetlere izin verilmiştir. İl ve ilçe Hıfzıssıhha Meclislerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izin verilen Sendikalar dışında ve Taksim Meydanı'na çıkmak için toplanan şahıslar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılmıştır. Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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